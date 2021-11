Kill Bill, Uma Thurman rischiò di morire sul set del film di Quentin Tarantino. Ecco perché

Ospite alla festa del cinema di Roma, nel corso della quale ha ricevuto un premio alla carriera, Quentin Tarantino ha detto che potrebbe girare il terzo capitolo di Kill Bill, la serie di due film che mettono insieme noir, arti marziali e rock’n’roll nello stile pulp unico al mondo che lo ha reso uno dei registi più amati di sempre, interpretati dalla sua musa, Uma Thurman nel ruolo della spietata, affascinante e vendicativa The Bride, la sposa assassina.

Uma Thurman però ha raccontato in passato che lavorare sul set con un personaggio incontrollabile come Quentin Tarantino può diventare un’esperienza rischiosa e ha ricordato una scena girata durante Kill Bill Vol.2 del 2004 in cui ha rischiato di morire: «Quentin è venuto nel mio camerino e mi ha chiesto di guidare io stessa la macchina in una scena perché non era necessario chiamare uno stuntman. Ero spaventata ma come ogni regista, Quentin non accetta un “no” come risposta e mi ha detto: “Ti assicuro che l’auto è in buone condizioni. La strada è dritta, e devi andare ad almeno 60 chilometri all’ora altrimenti i tuoi capelli non sventoleranno nell’inquadratura nel modo giusto”. In realtà ero seduta dentro una trappola mortale, la strada non era affatto dritta ed era anche uno sterrato polveroso».

Durante le riprese della scena, Uma Thurman perde il controllo della macchina, un modello di Volkswagen degli anni ‘60 chiamato Karmann Ghia e si schianta contro un albero ferendosi ad un ginocchio e rimediando una contusione in testa. «Non riuscivo a muovere le gambe e ho pensato: oddio, non camminerò mai più» ha detto Uma Thurman, «Quando sono tornata dall’ospedale ho visto la macchina distrutta e mi sono arrabbiata tantissimo. Io e Quentin abbiamo avuto una lite furiosa, l’ho accusato di volermi uccidere». Uma Thurman ha dichiarato che quella scena, che poi è stata editata nella versione definitiva di Kill Bill Vol. 2 (in cui lei guida con i capelli sventolano ma non si schianta), è stata la cosa più spaventosa che le è mai capitata nella vita: «Harvey Weinstein mi ha molestata» ha detto con una battuta feroce «Ma quello non mi ha ucciso. Kill Bill quasi».

Tarantino, che si è scusato tantissimo con l’attrice per l’incidente («Stavo solo tentando di realizzare la mia visione artistica!» le ha detto), ha spiegato che nel terzo capitolo di Kill Bill, The Bride sarà accompagnata da sua figlia Bebe, che ormai ha 20 anni e potrebbe essere interpretata dalla vera figlia di Uma Thurman, Maya Thurman Hawke, avuta da Ethan Hawke: «Voglio ritrovare i personaggi dopo venti anni» ha detto Quentin Tarantino, «La sposa e Bebe hanno vissuto in pace, ma la loro pace viene sconvolta. Riuscire ad avere Uma e Maya insieme sarebbe fantastico».