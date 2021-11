Imagine Dragons: UFFICIALE ad IDays Milano l'11 giugno 2022. Tutte le info e biglietti

Gli Imagine Dragons saranno headliner di Idays Festival (dal 9 al 12 giugno a Milano - Ippodromo Trenno) nella giornata dell'11 giugno 2022. Il nome della band va così ad aggiungersi a quello degli Aerosmith (10 giugno) e dei Foo Fighters (12 giugno) per un festival che si preannuncia fenomenale.



In più, per celebrare l’uscita del loro ultimo album Mercury – Act 1, gli Imagine Dragons hanno anche annunciato il Mercury World Tour 2022.

I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 novembre 2021 scaricando, nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare qui.

Per la vendita generale i biglietti saranno disponibili a partire dalle 10:00 di venerdì 5 novembre 2021 nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Con 46 milioni di album venduti in tutto il mondo, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino per gli album e oltre 30 dischi di Platino per i singoli, gli Imagine Dragons si confermano una delle rock band che ha venduto di più, da quando a cavallo del 2010 hanno letteralmente reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario con hit come Radioactive, Demons, Believer, Thunder e Whatever It Takes - per citarne alcune. Unica band ad avere tre singoli certificati DIAMANTE (10 volte platino) dalla Riaa (Demons, Radioactive e Believer), dominano la classifica delle 3 migliori rock song del decennio secondo Billboard con Believer, Thunder e Radioactive.

Prezzi biglietti:

POSTO UNICO: € 60,00 + diritti di prevendita

PIT: € 80,00 + diritti di prevendita

ECCO TUTTE LE DATE EUROPEE DEL TOUR

30 May 2022 - Prague, Czech Republic - Letnany Airport

01 Jun 2022 - Riga, Latvia - Mezaparks

03 Jun 2022 - Kiev, Ukraine - Olimpiyskyi National Sports Complex

05 Jun 2022 - Moscow, Russia - The Luzhniki Stadium

07 Jun 2022 - Saint Petersburg, Russia - Gazprom Arena Stadium

09 Jun 2022 - Bern, Switzerland – Stadion Wankdorf

11 Jun 2022 – Milan, Italy – I-Days

16 Jun 2022 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Rockhal Open Air

19 Jun 2022 – Landgraaf, Netherlands – Pinkpop

27 Jun 2022 - Koengen, Norway - Bergenhus Fortress

02 Jul 2022 – Werchter, Belgium – Rock Werchter

05 Jul 2022 - Berlin, Germany – Waldbuhne

07 Jul 2022 – Madrid, Spain – Mad Cool

09 Jul 2022 – Lisbon, Portugal – NOS Alive

14 Jul 2022 - Mönchengladbach, Germany - Sparkassen Park

16 Jul 2022 – Paris, France – Lollapalooza Paris