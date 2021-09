Mark Hoppus ha terminato la chemioterapia. L'annuncio sui social di Tom DeLonge

Secondo quanto riportato sui social da Tom DeLonge, ex chitarrista dei Blink-182, il bassista e frontman Mark Hoppus ha terminato il ciclo di chemioterapia. A rivelarlo uno screenshot di una conversazione tra i due pubblicato dall'amico ed ex collega sul suo profilo instagram.

Lo scorso giugno il grande Mark Hoppus aveva rivelato al mondo la diagnosi di cancro e ha detto di aver iniziato a sottoporsi alla chemioterapia per quello che in seguito ha dichiarato essere un linfoma diffuso di tipo B al quarto stadio.

In questi mesi non sono mai mancati il sostegno e il supporto da parte di Tom DeLonge e Travis Barker, molti aggiornamenti sullo stato di salute del bassista sono arrivati direttamente dai loro profili internet ufficiali.

Durante questi duri e lunghi mesi però Mark non si è mai abbattuto e ha continuato a coltivare le sue passioni, dalle sessioni di bingo in diretta su Twitch al suo show radiofonico in podcast.

Il messaggio pubblicato da Tom DeLonge: