Birra, in arrivo dalla spagna il gel per eliminare la pancetta alcolica. Tutti i dettagli

In arrivo una grande novità per tutti gli amanti della birra. Non sarà il vostro caso, ma se qualcuno di voi ritenesse di aver esagerato con diverse pinte durante l'estate, ecco che arriva la soluzione per uno dei problemi più comuni legati al consumo della nostra bionda preferita: la pancetta. Per ora è una novità che riguarda solo la Spagna, ma visto il successo non è detto che non verrà esportata anche in Italia.

Con un consumo medio di 52 litri all'anno a persona solo nella penisola iberica, è stata la catena di supermercati Mercadona a lanciare l'idea. Si tratta del gel Men Care Deliplus, come intuirete dal nome è destinato ad un pubblico maschile e promette di aiutare a ridurre l'adipe addominale. Nel gel sono presenti caseina, creatina, carnitina, mentolo e guaranà. I suoi componenti agirebbero direttamente sugli accumuli adiposi localizzati sull'addome e sul giro vita soprattutto grazie alla creatina.

Di per sé la birra non fa ingrassare, se bevuta in quantità moderate, ma in generale l’alcol tiene molto occupato il fegato per essere smaltito, trascurando il resto del cibo che si accumula così più facilmente.