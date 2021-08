Brian May risponde duramente ad Eric Clapton contrario ai concerti con solo pubblico vaccinato: "abbiamo sempre avuto idee differenti"

Il chitarrista dei Queen, Brian May, ha commentato le recenti dichiarazioni di Eric Clapton che ha detto di non voler suonare solo per un pubblico di persone vaccinate. Per fare fronte all’emergenza Coronavirus, il 21 luglio scorso il governo inglese ha annunciato che (come già succede negli Stati Uniti) richiederà una prova di vaccinazione completa per permettere alle persone di accedere a grandi eventi e concerti a partire dalla fine di settembre. «Voglio ricordare che alcuni dei piaceri e delle opportunità più importanti della nostra vita quotidiana dipendono dalle vaccinazioni» ha detto il Primo Ministro Boris Johnson.

Eric Clapton ha reagito alla notizia dichiarando: «Non salirò su un palco davanti ad un pubblico discriminato. A meno che non sia reso possibile partecipare a tutti, io mi riservo il diritti di cancellare lo show». Intervistato dal giornale inglese Indipendent, Brian May che si prepara a riprendere il Queen + Adam Lambert Rhapsody Tour il prossimo autunno (con nuove date aggiunte in Inghilterra) ha detto: «Eric Clapton è il mio eroe, lo rispetto tantissimo umanamente ma abbiamo sempre avuto idee differenti. Per esempio, lui è uno che pensa che sia giusto uccidere gli animali per divertimento». Brian May è la rockstar probabilmente più colta del mondo, un chitarrista geniale che è anche un astrofisico con una preparazione accademica di alto livello e una passione per tutto ciò che è scientifico. La sua risposta al movimento no-Vax è: «Mi dispiace dirlo, ma credo che siano completamente folli. Ci sono molte prove scientifiche che dimostrano che la vaccinazione funziona e non è dannosa per l’organismo. Ovviamente sappiamo tutti che ci possono essere effetti contrari in ogni medicina che assumiamo, ma chi va in giro a dire che i vaccini sono un complotto per uccidere le persone per me rientra nella categoria dei pazzi. Mi dispiace ma è così».