The Offspring, il batterista è stato allontanato dalla band perché non vaccinato: "è stato deciso che non è sicuro avermi in giro"

I The Offspring hanno momentaneamente allontanato il loro batterista Pete Parada, che ha attribuito la decisione del gruppo al fatto che al momento non ha potuto sottoporsi alla vaccinazione contro il covid-19 su consiglio del suo medico.

Il musicista, che fa parte della formazione californiana dal 2007, ha pubblicato una lunga lettera sul suo profilo Instagram spiegando i motivi dell'allontanamento. Pete Parada ha affermato che la sua decisione di non vaccinarsi lo ha reso "incapace di rispettare quello che sta diventando sempre più un obbligo per il settore", e come tale "è stato recentemente deciso che non è sicuro avermi in giro, in studio e in tour. Non mi vedrete ai prossimi concerti". Il batterista ha dichiarato di aver deciso di non farsi vaccinare dopo essersi consultato con il suo medico, che gli ha consigliato di "non vaccinarsi in questo periodo" dati i pregressi problemi di salute e "i possibili effetti collaterali delle iniezioni".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pete Parada (@peteparada)

“Ho contratto il virus più di un anno fa, mi ha preso in maniera abbastanza leggera, quindi sono fiducioso che sarei in grado di gestirlo di nuovo, ma non sono così sicuro di sopravvivere a un altro ciclo di vaccinazione a causa della sindrome di Guillain-Barré, che ho fin da quando ero bambino, evolvendosi e peggiorando progressivamente nel corso della mia vita", ha spiegato il batterista. “Sfortunatamente per me (e la mia famiglia – che spera di avermi con loro ancora per un bel po') i rischi superano di gran lunga i benefici”.

La band al momento non ha ancora diffuso nessun comunicato ufficiale riguardante l'allontanamento di Pete Parada, ma il batterista ha scritto nel suo lungo post che non porterà rancore alla band. "Non ho sentimenti negativi verso la mia band", ha scritto "Fanno ciò che credono sia meglio per loro, e io faccio lo stesso per me".