Slipknot, Corey Taylor: "Siete dei cog****i a voler andare ai concerti senza essere vaccinati"

Corey Taylor, frontman degli Slipknot, nel corso di un’intervista con Heavy Consequence ha detto la sua sul vaccino contro il Coronavirus. In particolare, il rocker ha parlato delle persone che scelgono di andare ai concerti e agli eventi live, pur non essendo vaccinate.

“Le persone si comportano come se farsi un vaccino volesse dire firmare un accordo con il diavolo – ha detto Taylor – È stato tutto così politicizzato e fuori controllo, in queste cospiratorie camere dell'eco, che le persone dimenticano che puoi trovare tutte le informazioni che desideri online, per istruirti su tutto ciò che riguarda questi vaccini”.

La voce della band dell'Iowa, che darà il via a breve alla seconda parte del suo tour da solista negli Stati Uniti, prima di ricongiungersi con gli Slipknot, ha ammesso di capire chi si sente spaventato dai vaccini, proprio a causa della gestione di questi ultimi, da parte dell’informazione: “Il fatto che i vaccini siano stati demonizzati da queste nodose teorie complottiste, non c'è poi da meravigliarsi se la gente ha paura, perché ascoltano le persone sbagliate”.

Per Corey Taylor, è corretto che ad un concerto venga richiesto un pass vaccinale per accedere alla venue? “Ecco quello che penso – ha risposto così il cantante, alla domanda posta da Heavy Consequence – non dovrebbe esserci un’ordinanza, ma sai cosa, amico, se metti a rischio le persone permettendo che si ammalino, non dovresti neanche volerci andare ai concerti. Si tratta di buon senso. E se poi lo fai davvero, di mettere in pericolo le persone, allora sei un coglione. E non dovrebbero farti entrare. In sostanza, per me è una questione di buon senso, ma non ne vediamo molto in giro di questi tempi, amico”.