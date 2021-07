McCartney 3,2,1: è uscito il documentario di Macca e Rick Rubin. Guarda il trailer

È finalmente disponibile su Hulu la docu-serie McCartney 3, 2, 1 che vede il bassista dei Beatles chiacchierare con il super produttore Rick Rubin della sua carriera musicale.

Come recita la presentazione ufficiale del documentario, “questa serie di sei episodi esplora la musica e la creatività in un modo unico e rivelatore. Il documentario offre un posto in prima fila a Paul e a Rick in una conversazione intima sul songwriting, sulle influenze e le relazioni personali che hanno contribuito a creare le canzoni iconiche che hanno scritto la colonna sonora della nostra vita”.

Con due nomi del calibro di Rubin e McCartney, l’attesa non poteva che essere spasmodica, e i tanti fan dei Beatles ma anche della carriera solista di Macca non vedono l’ora di entrare così profondamente nella sua vita. Il fatto che sia l’artista stesso a parlarne, solitamente così riservato, è sicuramente un valore aggiunto.

Il presidente di Hulu, Craig Erwich, ha recentemente dichiarato: “Mai prima d'ora i fan hanno avuto l'opportunità di ascoltare Paul McCartney condividere, con dettagli così ampi e celebrativi, l'esperienza del creare il lavoro della sua vita - più di 50 anni di musica che ha definito la cultura di un’epoca. Essere un osservatore mentre Paul e Rick Rubin esplorano la nascita di alcuni dei più grandi successi nella storia della musica è davvero illuminante. È un onore che Paul abbia scelto di tornare a Hulu per condividere questa serie unica nel suo genere”.