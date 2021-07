Foo Fighters (o meglio, Dee Gees): è uscito Hail Satin, il disco con le cover dei Bee Gees! Ascoltalo qui

I Foo Fighters, sotto il nome di DEE GEES, hanno pubblicato l'EP "Hail Satin" in occasione del Record Store Day. Il disco, che contiene 10 brani, include al suo interno cinque cover di grandi classici dei Bee Gees tra cui "You Should Be Dancing", "Night Fever", "Tragedy" e "More Than A Woman" più "Shadow Dancing" di Andy Gibb, oltre a cinque brani dei Foo Fighters dall'ultimo album Medicine At Midnight registrate dal vivo nel 606 Studio di Dave Grohl. Il vinile in edizione limitata sarà venduto con una confezione che la band ha definito come "appropriata all'epoca in una splendida custodia di color arcobaleno".

Dave ha così spiegato come è nata l'idea di realizzare la cover di You Should Be Dancing dei Bee Gees: "Siamo andati nel nostro studio ogni giorno a filmare e registrare cose e avevamo la nostra lista di cose che avremmo dovuto fare. C'era scritto: "Registra una cover per Jo" [Jo Wiley della BBC]. E mentre ne parlavamo qualcuno disse: 'Ehi, hai visto quel documentario sui BEE GEES?' E io mi sentivo come l'ultima persona sulla terra a non averlo visto! Quindi ho pensato, 'Perché non facciamo solo una canzone dei BEE GEES?' E qualcuno rispose, 'Okay... come vuoi farla?!' E io dissi: 'Beh, la facciamo come i BEE GEES!'. Abbiamo iniziato a registrare la traccia strumentale, e poi ho pensato 'Okay, beh, esco e la canto...' e lascia che te lo dica, non ho mai, mai cantato così, ma è stata la canzone più facile che io abbia mai cantato in tutta la mia vita! L'ho cantata, e in circa sei minuti abbiamo finito. Avrei dovuto cantare così negli ultimi 25 anni!'"

Ascolta qui Hail Satin:

Dee Gees, Hail Satin tracklist:

Side A: The Dee Gees

1. "You Should Be Dancing"

2. "Night Fever"

3. "Tragedy"

4. "Shadow Dancing"

5. "More Than a Woman"

Side B: LIVE at 606

6. "Making A Fire"

7. "Shame Shame"

8. "Waiting on a War"

9. "No Son of Mine"

10. "Cloudspotter"