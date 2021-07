Tom Morello, insieme a suo figlio di 9 anni, ha scritto una canzone con la piccola Nandi Bushell: sarà sul cambiamento climatico

Nandi Bushell è inarrestabile: la giovane musicista britannica a soli 11 anni è diventata la più giovane star ad apparire sulla copertina del magazine dedicato Modern Drummer.

La ragazza ha postato un video, sul suo profilo Instagram, nel quale mostra la rivista e dichiara: “Oggi abbiamo scritto la storia, la più giovane star ad apparire sulla copertina di Modern Drummer. Non posso credere di essere la persona più giovane ad essere sulla copertina di Modern Drummer! È straordinario! Vorrei ringraziare tantissimo chiunque mi abbia supportata da quando ho iniziato a condividere il mio viaggio musicale. Il vostro appoggio significa molto per me”. Nandi ha poi ringraziato tutti i musicisti che l’hanno aiutata e incoraggiata, in questi mesi. Tra i tanti nomi noti, Jay Weinberg degli Slipknot, Ben Harper, Brad Wilk dei Rage Against the Machine, Matt Cameron dei Pearl Jam, Taylor Momsen e Tom Morello.

Ed è proprio con quest’ultimo artista che la ragazza starebbe collaborando, per una canzone riguardante il cambiamento climatico. Secondo quanto dichiarato da Bushell proprio all’interno di Modern Drummer, i due, insieme con il figlio di Morello, Roman, avrebbero scritto questo nuovo brano, dopo che lo scorso anno il fondatore dei Rage Against The Machine aveva regalato a Nandi una sua chitarra autografata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nandi Bushell (@nandi_bushell)

“Recentemente ho scritto una canzone per attirare l’attenzione sul cambiamento climatico – racconta Bushell a Modern Drummer – con Tom Morello e suo figlio di nove anni Roman. Abbiamo passato dei momenti fantastici, scrivendo insieme. Tom, Roman e io ci mandavamo idee e videomessaggi per mail. Io ho scritto le parti alla batteria, le parole e le melodie, mentre Roman e Tom hanno scritto le parti di basso e chitarra. Spero che le persone amino la nostra canzone e che potremo presto suonarla insieme di persona, un giorno o l’altro”.

Sempre nella stessa intervista, la giovane batterista ha dichiarato che il suo prossimo sogno da realizzare è quello di suonare insieme a colui che più l’ha ispirata per prendere in mano le bacchette: Ringo Starr.