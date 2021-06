Nandi Bushell ha realizzato la drum cover di Numb dei Linkin Park (con i complimenti della band). Guarda il video

Nandi Bushell, giovane e promettente musicista inglese di 11 anni, nei mesi scorsi è stata la protagonista di alcune sfide alla batteria niente di meno che con Dave Grohl e ha già ricevuto i complimenti da parte di leggende del rock come Muse e Flea dei Red Hot Chili Peppers, per le sue performance.

Ora è il turno di una band che ha fatto la storia del rock e del crossover degli anni 2000, grazie ad album come Hybrid Theory e Meteora che sono entrati nei cuori e nelle anime di milioni di giovani rocker cresciuti in quegli anni. Stiamo parlando ovviamente dei Linkin Park, band scelta dalla piccola polistrumentista per la sua ultima drum cover, Numb.

I discovered @linkinpark week! So many great songs! So this is #numetal! I like the keyboards and the DJ scratching. #chesterbennington had such an incredible voice. He sang with real #power. Loving your work robbourdon @BradDelson @joehahnLP davefarrell @mikeshinoda #linkinpark pic.twitter.com/8oFqRNYagm