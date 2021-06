Arctic Monkeys, la piccola Nandi Bushell registra insieme al batterista Matt Helders i brani della band di Sheffield. Guarda i video

“Matt Helders è venuto a casa mia per una tazza di tè e una jam session con me. Ci siamo divertiti molto! Abbiamo suonato un sacco di canzoni insieme e ci siamo divertiti ad improvvisare con la batteria”. Con queste parole, Nandi Bushell ha postato sul suo profilo Instagram un video che la vede interpretare I Bet You Look Good On The Dance Floor, con Matt Helders degli Arctic Monkeys.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nandi Bushell (@nandi_bushell)

Nandi, la giovane e promettente batterista di soli 11 anni diventata famosa grazie agli apprezzamenti di grandi rockstar, primo fra tutti Dave Grohl, ha inoltre lasciato intendere che la performance è solo l’inizio di una serie di esibizioni, registrate con il batterista della band di Sheffield. Quella che, sempre nella didascalia del post, è stata definita come la ‘Matt Helders Jam Session’, comprenderà anche altri brani di Alex Turner & co, nello specifico Brianstorm e R U Mine?, oltre ad un’intervista realizzata proprio da Bushell al musicista.

All’inizio del video, per omaggiare ironicamente gli Arctic Monkeys, Nandi dice: “Believe the hype or don't believe the hype”, “Credi all’hype o non crederci”, citando Alex Turner che, all’inizio del video di I Bet You Look Good On The Dance Floor, presenta la canzone con un “Don’t believe the hype”.

La ragazza ha ringraziato Helders, invitandolo a casa sua per altre collaborazioni: “Grazie grazie grazie Matt per aver suonato con me e per esserti fatto intervistare. Sei il benvenuto a casa mia ogni volta che vorrai per suonare ancora!”.