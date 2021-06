The Beatles and India: annunciato il film sull'incredibile viaggio dei Fab Four del 1968. Tutti i dettagli

È stato annunciato il nuovo docu-film The Beatles And India, dedicato al leggendario viaggio dei Fab Four in India del 1968. Accompagnati dal cantautore scozzese Donovan, da Mike Love dei Beach Boys e dall'attrice Mia Farrow, la band, spinta da George Harrison, cercò l'illuminazione guidata nell'arte della meditazione dal famoso spiritualista Maharishi Mahesh Yogi.

Meno impegnati nella causa rispetto a Harrison, John Lennon e Paul McCartney durante quel viaggio si trovarono di nascosto nelle rispettive durante le pause per scrivere le tracce del nuovo album dei The Beatles, quello che divenne il White Album.

I produttori del film hanno così descritto l'uscita del nuovo documentario: "The Beatles And India è una cronaca che racconta passo dopo passo la storia d'amore tra i Beatles e l'India, iniziata più di mezzo secolo fa. Rari filmati d'archivio, registrazioni e fotografie, testimonianze oculari e commenti degli esperti dei Fab Four, insieme a riprese effettuate in tutta l'India, riportano in vita l'affascinante viaggio di George, John, Paul e Ringo, dalle loro vite piene di fama e gloria in Occidente fino al remoto ashram himalayano alla ricerca della beatitudine spirituale e dell'ispirazione per una nuova creatività da applicare al songwriting".

Il film sarà inoltre accompagnato da una colonna sonora che conterrà alcune cover delle canzoni dei The Beatles ispirate da quel viaggio realizzate da artisti indiani contemporanei.

Ascolta qui il primo estratto, "India India", realizzato da Nikhil D'Souza:

TRACKLIST:

Tomorrow Never Knows – Kissnuka

Mother Nature's Son - Karsh Kale / Benny Dayal

Gimme Some Truth – Soulmate

Across The Universe - Tejas / Maalavika Manoj

Everybody's Got Something To Hide (Except Me And My Monkey) - Rohan Rajadhyaksha

I Will - Shibani Dandekar

Julia - Dhruv Ghanekar

Child Of Nature - Anupam Roy

The Inner Light - Anoushka Shankar / Karsh Kale

The Continuing Story Of Bungalow Bill - Raaga Trippin

Back In The USSR - Karsh Kale / Farhan Ahktar

I'm So Tired - Lisa Mishra

Sexy Sadie - Siddharth Basrur

Martha My Dear - Nikhil D'Souza

Norwegian Wood (This Bird Has Flown) - Parekh & Singh

Revolution - Vishal Dadlani

Love You To - Dhruv Ghanekar

Dear Prudence - Karsh Kale / Monica Dogra

India, India - Nikhil D'Souza