Ringo Starr e Brian Johnson raccontano i "problemi di flatulenza" durante un tour in furgone: "se ne fai una lo devi ammettere!"

Oggi esce il nuovo film di Dave Grohl, What Drives Us, che il cantante dei Foo Fighters ha realizzato per celebrare un elemento fondamentale nella carriera di ogni rock band: il furgone.

«Si può dire molto di una persona osservando il mezzo che guida» dice Dave Grohl seduto dietro al volante del van Ford Falcon rosso con cui ha portato in giro per gli Stati Uniti i Foo Fighters quando ha dovuto reinventarsi da zero una carriera intorno al 1995, «Come si capisce da questa schifezza che sto guidando io».

È l’ultimo capitolo dell’instancabile attività mediatica con cui Dave Grohl da anni racconta e analizza i particolari che caratterizzano la vita di una rock band. Dave ha fatto un documentario sullo studio di registrazione (Sound City di Van Nuys a Los Angeles in cui i Nirvana hanno registrato Nevermind) e una serie televisiva sui club, i produttori e le etichette discografiche che hanno creato la scena musicale delle città più importanti degli Stati Uniti per la cultura indie-rock (Sonic Highways) e adesso usa il suo talento come narratore, la sua presenza scenica da attore e la sua ironia per raccontare cosa spinge dei ragazzi ad ammassarsi insieme ai propri strumenti in furgoni piccoli, scassati e maleodoranti per mesi e macinare migliaia di chilometri per andare a fare concerti.

Una delle parti più belle, condivise in rete qualche giorno fa, riguarda una delle cose più fastidiose ma inevitabili che comporta la vita on the road e soprattutto durante i lunghi viaggi: gli odori. In uno spezzone del film vengono intervistati due dei più grandi personaggi nella storia del rock, Ringo Starr dei The Beatles e Brian Johnson degli AC/DC, ed esprimono la loro personalissima (e divertente) opinione sul problema della "flatulenza" di certi membri della band e le soluzioni migliori per affrontare con efficacia l'emergenza.

Se per Ringo la soluzione migliore è "ammettere" le proprie colpe per il leader degli AC/DC il rimedio per combattere la diffusione di "gas nocivi" all'interno di un così piccolo abitacolo è aprire i vetri il più possibile e accendere TUTTO. Ma una cosa è certa: la flatulenza durante un viaggio in van con degli amici è una delle evitabilissime cose divertenti che possano accadere per farsi una bella risata.

If you fart, admit it. - @ringostarrmusic #fartvan#WHATDRIVESUS directed by Dave Grohl is out Friday, April 30th!!!



To be released exclusively on the @Coda_Collection in the U.S. and via Amazon Prime Video outside the U.S. https://t.co/NLw8nyzbfo pic.twitter.com/LXaX0JNZfD — Foo Fighters (@foofighters) April 28, 2021

«Quando arrivi davanti al club dopo un viaggio interminabile schiacciato là dentro insieme ad altri esseri umani in condizioni igieniche pessime, l’unica cosa che vuoi fare è saltare fuori, correre sul palco e suonare. Per questo il van è così importante» dice Dave Grohl in una scena in cui condivide i suoi ricordi con Brian Johnson degli AC/DC.

What Drives Us è un atto di amore alla vita on the road, in cui Dave Grohl intervista chiunque, dalle leggende del rock come Ringo Starr, Slash, Lars Ulrich dei Metallica, Flea dei Red Hot Chili Peppers e The Edge ai suoi amici dell’underground americano come Ian MacKaye dei Fugazi fino a St. Vincent e alle ragazze che hanno raccontato le loro esperienze sui van delle band punk rock come Kira Roessler dei Black Fag, Exene Cervenka degli X e Jennifer Finch delle L7.

«E’ un omaggio a tutti i musicisti che sono saltati a bordo di un furgone con i loro amici e hanno lasciato tutto per il semplice desiderio di andare in giro a suonare» ha detto Dave Grohl, «Un progetto iniziato con l’idea di analizzare i dettagli della vita in tour, e che alla fine è diventato un modo per provare a rispondere ad una domanda: perché? Chi ce lo fa fare?»