Dave Grohl racconta di quella volta in cui Paul McCartney suonò Lady Madonna nel suo salotto di casa

Dave Grohl è stato l'ospite principale della puntata del The Tonight Show di Jimmy Fallon il 24 maggio scorso e durante la diretta il leader dei Foo Fighters, come al suo solito, ha raccontato incredibili storie della sua vita rock'n'roll. Partendo dai racconti che hanno portato alla realizzazione del suo documentario What Drives Us, disponibile in streaming su Amazon Prime, Grohl ha raccontato della partecipazione al film di Ringo Starr , in cui racconta i problemi di "flatulenza" dei Beatles in tour bus. Ma questo anessoto è stato solo l'incipit di un discorso molto divertente del suo rapporto con gli ex componenti dei Fab Four, tirando in mezzo ovviamente il suo amico Paul McCartney. Il frontman dei Foo Fighters ha raccontato dell'incredibile prima volta in cui Macca è andato a casa sua: McCartney si trovava a Los Angeles insieme alla moglie Nancy e Dave aveva appena avuto la sua terza figlia Ophelia, che Paul voleva a tutti i costi vedere.

"La prima cosa che ho fatto è stata nascondere tutte le cose dei Beatles", ha raccontato sorridendo Grohl, "Non sai mai quanta roba dei Beatles hai finché non ti arriva un Beatle a casa... C'era un pianoforte nel nostro soggiorno, e mentre McCartney se ne astava andando era come se ne sentisse il richiamo, si sedette e iniziò a suonare "Lady Madonna"... al pianoforte nel mio soggiorno! Mia figlia Harper, che all'epoca aveva circa quattro anni, corse in cucina, prese una tazza di caffè, la riempii di spiccioli e la mise sul piano come se fosse un barattolo per le mance".

Il racconto è proseguito parlando di quella volta in cui Dave perse di vista sua madre Virginia e la trovò a bere birra con i Green Day!

Guarda il video dell'intervista da Jimmy Fallon: