Tommy Lee e Pamela Anderson, pubblicate le prime immagini ufficiali della serie TV sulla loro storia. Guardale qui

Sono state pubblicate le prime immagini ufficiali della serie "Pam And Tommy", che racconterà la burrascosa storia d’amore tra il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee e l’attrice di Baywatch ed ex star di Playboy, Pamela Anderson. L’attore prescelto per interpretare Tommy Lee è Sebastian Stan, già famoso per aver interpretato il ruolo di Bucky Barnes (il “Soldato d’inverno”) in vari film dell'Universo Cinematografico Marvel, compreso Avengers Endgame e la recente serie TV Falcon And The Winter Soldier, mentre per il ruolo di Pamela sarà interpretato dall'attrice inglese Lili James ("L'Ora Più Buia", "Yesterday").

Secondo quanto riportato la serie dovrebbe raccontare la pubblicazione del primo video veramente virale nella storia di internet, il video hot della luna di miele della coppia, rubato da un uomo e pubblicato in rete senza avere alcuna autorizzazione.

Com’è noto, la coppia formata da Tommy Lee e Pamela Anderson è finita più volte sulle copertine dei giornali negli anni ’90 proprio per la loro storia d’amore fuori dagli schemi e piena di scandali: i due si sono sposati nel 1995 dopo appena 96 ore dal loro prima incontro. Il già citato video intimo che li ha visti come protagonisti è stato oggetto del primo scandalo della storia legato a immagini private di celebrità rese pubbliche su internet dopo essere state sottratte in maniera illecita. “Non so cosa ci sia di così interessante nel vedere una coppia sposata mentre fa sesso – dichiarò in proposito il batterista nel 1998 – non sono il Presidente. Eravamo in vacanza e stavamo facendo qualcosa che fanno tutti, ci siamo filmati mentre ce la spassavamo nudi. Non è niente di che”.

Eppure, quel video fece il giro del web e se ne parlò molto. La serie tv che racconterà la storia di Tommy e Pamela, ad ogni modo, non si concentrerà solo sulla vicenda del video hard, anche se certamente questo aspetto verrà ampiamente trattato nelle puntate, raccontando anche tutte le battaglie legali relative alla pubblicazione non autorizzata. Il racconto partirà dal loro matrimonio e si concluderà probabilmente con la fine della loro unione, raccontando nel dettaglio anche la nascita dei loro due figli. Al di là dell’aspetto scandalistico legato al famoso video, il vero scopo della serie tv comunque è quello di ripercorrere la storia d’amore che ha appassionato milioni di fan e ha tenuto ampiamente banco sui rotocalchi di tutto il mondo.

La regia della serie è stata affidata a Craig Gillespie, noto per aver lavorato anche a un altro progetto simile, I, Tonya, film che ha raccontato la controversa vita della nota pattinatrice su ghiaccio, Tonya Harding. Rob Siegel, invece, firmerà la sceneggiatura. Tommy Lee e Pamela Anderson, infine, non saranno in alcun modo coinvolti nella lavorazione della serie, sebbene siano a conoscenza del progetto.