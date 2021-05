Paul McCartney, in Inghilterra 12 nuovi francobolli celebrano la sua eredità musicale. Guardali tutti!

In Inghilterra un set di dodici francobolli, dedicato a Paul McCartney, sarà in vendita dal 28 maggio prossimo per celebrare l’eredità musicale del musicista. A renderlo noto è la Royal Mail.



Il Direttore degli Affari Pubblici, David Gold, ha dichiarato: "Paul McCartney rimane una figura vitale al centro del rock, un artista la cui eredità è immensa e il cui lavoro continua a generare attenzione popolare e il plauso della critica. Questa emissione di francobolli dedicata a lui è un giusto tributo ad una delle icone musicali più amate e riverite del Regno Unito".

I francobolli raffigurano otto LP della carriera dell'ex Beatle. Tra questi, il suo primo album da solista (McCartney, pubblicato nel 1970) e il suo più recente album McCartney III, registrato e pubblicato durante il lockdown. Quattro francobolli presentano invece fotografie di Sir Paul in studio di registrazione.

Macca raggiunge così è uno dei soli tre artisti solisti ad essere stato protagonista di un'emissione di francobolli dedicata con David Bowie (2017) ed Elton John (2019) mentre nel 2016 toccò ai Pink Floyd e l'anno scorso ai Queen.