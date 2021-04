Jimi Hendrix, in vendita il suo storico amplificatore Marshall: fu usato anche a Woodstock. Le foto e il prezzo

Uno degli storici amplificatori usati da Jimi Hendrix è stato messo in vendita online, sul sito Reverb.com, con un prezzo base di 350.000 dollari. Si tratta di un Marshall Super Lead 100 e, secondo Reverb.com, venne usato dal chitarrista a partire dall’aprile 1969. L’amplificatore, quindi, accompagnò il leggendario Hendrix in alcune delle sue più memorabili esibizioni come quelle al Rainbow Bridge Vibratory Color Sound Experiment, al Festival dell’Isola di Wight, al Germany’s Open Air Love & Peace Festival e, soprattutto, al Festival di Woodstock. Molto probabilmente, venne anche usato per delle prove e delle sessioni di registrazione dell’album Band Of Gypsys.

A livello tecnico, si tratta di un amplificatore da 100 watt, con quattro valvole di potenza EL-34 e tre valvole di pre-amplificazione ECC-83 / 12AX7. Gli interni sono stati cablati a mano, secondo quanto risulta dall’epoca di costruzione. La distorsione, per la quale è celebre questo storico amplificatore, venne ottenuta portando la manopola del volume ben oltre il limite. In diversi punti dell’amplificatore si trova la scritta ‘J.H. EXP.’, ovvero Jimi Hendrix Experience, insieme con la dicitura “handle with care”. Si trova in buono stato, c’è solo un piccolo difetto sulla lettera M del logo Marshall frontale, la quale risulta un po’ sbeccata. Il tutto viene venduto accompagnato da una lettera di ispezione di Phil Wells, capo dei servizi di archiviazione e patrimonio di Marshall.

Il prezzo, dai 350.000 dollari iniziali, sta già salendo e l’interesse cresce di minuto in minuto: sempre più persone, sempre secondo Reverb.com, stanno visionando questo importante reperto del rock, per portarselo a casa!

