Michael Stipe in mostra in Italia: il suo ultimo libro fotografico diventerà un'esposizione a Milano nel 2022

In occasione della presentazione del suo ultimo libro fotografico intitolato Michael Stipe, l’ex cantante degli R.E.M. ha fatto sapere che terrà una mostra nel nostro Paese.

Il volume, che raccoglie delle fotografie realizzate dall’artista a diverse personalità tra attori, poeti, registi ma anche a famigliari e amici, vuole raccontare l’umanità dell’era della pandemia, tra vulnerabilità e resilienza. Edito da Damiani e pubblicato il 15 aprile 2021, è arrivato dopo altri due libri di Stipe, Volume I del 2018 e Our Interference Times: a Visual Record del 2019.

Il rocker ha presentato la sua ultima opera lo scorso 13 aprile in collegamento Zoom con Alberto Salvadori, direttore della Fondazione ICA di Milano, il nuovo centro delle arti inaugurato nel 2019 in un'ex struttura industriale della periferia sud della città. E proprio alla fine di questo incontro, la voce di Losing My Religion ha dato l’annuncio: il libro diventerà una mostra, che arriverà a Milano nel 2022.

Le date precise non sono ancora state rese note, complice anche la pandemia in corso, mentre è sicura la location, che sarà appunto la Fondazione ICA.

Tra i tanti ritratti fotografici raccolti nel libro, e che forse vedremo in mostra, anche le attrici Tilda Swinton e Kirsten Dunst, la cantante Beth Ditto, il poeta americano John Giorno, il regista Gus Van Sant, la scrittrice Joan Didion. Sono persone e volti, insieme con la famiglia e gli amici, che hanno arricchito Michael Stipe nel corso della sua vita, e che diventano un racconto universale delle relazioni e delle reazioni in questi mesi fuori dall’ordinario che stiamo vivendo tutti, a livello globale.