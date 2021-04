Led Zeppelin: annunciata "Beast", la prima biografia ufficiale sul grande John Bonham! Tutti i dettagli

È stata annunciata Beast, la prima biografia ufficiale dedicata al leggendario John Bonham, il grande e compianto batterista dei Led Zeppelin.

Scritto da CM. Kushins "Beast: John Bonham and the Rise of Led Zeppelin" uscirà il prossimo 7 settembre e racconterà, attraverso 384 pagine, la vita del batterista più influente nella storia del rock, dagli esordi poco più che teenager fino alla sua tragica scomparsa nel 1980.

In una dichiarazione riguardo alla sinossi e al contenuto dell'atteso volume, la casa editrice del libro Hachette ha così descritto il racconto dedicato alla vita dell'uomo che fece volare il dirigibile più pesante del rock: "un autentico uomo selvaggio, di proporzioni epiche (e tristemente fatali). Bonham ha imparato a suonare la batteria all'età di cinque anni e, nonostante non abbia mai preso alcun tipo di lezione, ha cominciato a suonare lo strumento per alcune band della sua zona subito dopo il diploma di scuola superiore. Verso la fine degli anni '60 Bonham era alla ricerca di un lavoro più solido per garantire alla sua famiglia un reddito sicuro. Nel frattempo, in seguito allo scioglimento degli Yardbirds, il chitarrista Jimmy Page si mise alla ricerca di nuovi compagni per aiutarlo a registrare un album e fare un tour in Scandinavia come New Yardbirds. Pochi mesi dopo Bonham fu chiamato ad unirsi alla nuova band, che alla fine avrebbe preso il nome di Led Zeppelin. E prima della fine di quell'anno, Bonham e i suoi tre compagni di band sarebbero diventati il gruppo più ricco del mondo". Come spiegato da Adam Budofsky, caporedattore di Modern Drummer "Se il re del rock'n'roll era Elvis Presley, il re della batteria rock doveva essere certamente John Bonham".

A Dave Grohl è stata affidata la prefazione di questo prezioso e atteso libro sul batterista dei Led Zeppelin, idolo indiscusso dell'ex batterista dei Nirvana fin dalla tenera età. Per l'occasione il frontman dei Foo Fighters ha voluto raccontare come si è tatuato la runa di Bonham da ragazzino: "Ero ossessionato da John Bonham. È difficile da spiegare, ma la sensazione che provoca e suo suono che è in grado di generare sono inconfondibili e indefinibili. Sono diventato così ossessionato da lui che mi tatuai il suo simbolo formato dai tre cerchi intrecciati sul braccio con un fottuto ago da cucito e un po' di inchiostro. Sono stato marchiato a vita".

"Beast: John Bonham and the Rise of Led Zeppelin"