Led Zeppelin, annunciata una nuova biografia della band curata da Bob Spitz. Tutti i dettagli

Fin dalle prime note del loro primo album il mondo del rock avrebbe dovuto capire che qualcosa di nuovo e inarrestabile stava per arrivare e sconvolgere per sempre la musica degli anni '70: i Led Zeppelin. Alla leggendaria band di Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones sarà dedicata "Led Zeppelin: The Biography", la nuova biografia dedicata alla storia del gruppo inglese. Scritta dal giornalista Bob Spitz (già autore della biografia dei The Beatles) e pubblicata dalla casa editrice Penguin, vedrà la luce il prossimo 9 novembre.

Definita da molti come la "migliore band di tutti i tempi" (non ultimo Jack Black durante la cerimonia dei Kennedy Center Honors davanti al Presidente degli Stati Uniti Barack Obama) la band fin dai primi tempi è riuscita mischiare le carte della musica leggera mondiale come nessuno prima, mettendo mano alla parte più viscerale ed emozionante dl blues, contaminandolo col folk, estremizzandolo nel rock e gettando le basi per la nascita dell'heavy metal. Durante la loro carriera i Led Zeppelin hanno venduto complessivamente più di 300 milioni di copie in tutto il mondo.

Partendo dall'incontro tra Jimmy Page e John Paul Jones, Bob Spitz racconta gli esordi della band dalla fine degli Yardbirds, in una Londra culturalmente rivoluzionaria e sofisticata che accoglierà a braccia aperte due ragazzi rudi, provenienti dalle lontane terre nelle Midlands, ma incredibilmente talentuosi come Robert Plant e John Bonham. Una band nata dalle ceneri di un'altra band che si pone immediatamente l'obiettivo di rivaleggiare una scena musicale dominata da Rolling Stones e Beatles, riuscendoci come nessun'altro. La musica però è solo una parte della leggenda della band: la biografia dei Led Zeppelin è anche la storia di come gli anni '60 sono diventati gli anni '70, di come suonare nei club si sia trasformato nel suonare negli stadi pilotando il proprio jet privato, di come l'innocenza è diventata decadenza. I Led Zeppelin potranno anche non aver inventato le groupie, e non sono stati certamente la prima rock band a coprirsi di eccessi, per strada, ma hanno portato questo stile di vita e ad un livello inimmaginabile.

Non tutte le leggende nella storia della band di Jimmy Page Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham è vera, ma l'autore Bob Spitz ha cercato di essere il più attento possibile, cercando di mostrare che anche ciò che è successo realmente può essere sorprendente e talvolta inquietante.