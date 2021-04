Michael Stipe pubblica un libro fotografico con 16 tracce audio: 169 ritratti per raccontare l’umanità durante la pandemia

“Michael Stipe” è il titolo del nuovo libro fotografico dell’ex frontman dei R.E.M., in uscita il 15 aprile per la casa editrice Damiani (che ha già curato i due volumi precedenti Volume 1 del 2018 e Our intenference times: a visual record del 2019).

Il libro è un vero e proprio racconto per immagini e suoni dell’umanità dell’era della pandemia. I temi focali sono la resilienza, la forza, l’adattabilità ma anche la vulnerabilità del genere umano, in questi mesi così significativi per ognuno di noi. I protagonisti sono i volti, fotografati dallo stesso Michael Stipe: tra questi, le attrici Tilda Swinton e Kirsten Dunst, l’attore Aaron Taylor-Johnson, il poeta John Giorno, la cantante Beth Ditto, il regista Gus Van Sant, la modella Helena Christensen. Ma anche membri della famiglia del cantante, amici, tutti coloro che hanno ispirato la sua carriera artistica.

Non poteva mancare la parte sonora: scansionando un QR code, presente su ogni libro, sarà possibile accedere ad una sezione dedicata online, dove ascoltare la voce dell’autore che racconta come è nato questo volume, con aneddoti, spiegazioni e approfondimenti.

Michael Stipe raccoglie, in 180 pagine, 169 illustrazioni e 16 tracce audio.

Il costo, per l’edizione standard, è di 55 euro ma sarà anche disponibile una Collector’s Edition in tiratura limitata di 30 copie, corredata da una copertina-scultura realizzata artigianalmente, firmata e numerata da Michael Stipe, il tutto al prezzo di 700 euro.

Martedì 13 aprile 2021 Michael Stipe e Alberto Salvadori, direttore di ICA Milano, hanno presentato il volume in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione ICA. Il video dell’incontro esclusivo è disponibile sul sito icamilano.it.

GUARDA IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE