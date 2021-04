David Gilmour, pubblicata la versione di Albatross registrata con Mick Fleetwood. Guarda il video

È stato pubblicato il video ufficiale della versione di Albatross dei Fleetwood Mac registrata assieme al grande David Gilmour dei Pink Floyd nel febbraio 2020 durante il concerto tributo al grande Peter Green.

Il video è stato diffuso sui principali canali di streaming online come anticipazione del film concerto in onore del compianto membro dei Fleetwood Mac che sarà pubblicato nei prossimi mesi.

Durante quella serata, andata in scena sul palco del Palladium di Londra poche settimane prima che il mondo conoscesse la tragedia del coronavirus, oltre a Gilmour si esibirono Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie , Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townshend, Steven Tyler e Bill Wyman.

Secondo il grande batterista Mick Fleetwood Gilmour ci ha messo oltre un anno e mezzo ad accettare la partecipazione al concerto: "Non lo conoscevo molto bene", ha dichiarato Fleetwood al magazine Rolling Stone, "ma sapevo che era molto legato alla musica scritta da Peter Green. Due anni prima del concerto mi sono reso conto improvvisamente che avrei dovuto chiamarlo a freddo e chiedergli: "Lo faresti?". Gilmour ha sempre avuto così tanta stima per il modo di suonare di Peter Green, per chi era e per le sue canzoni". Green è morto pochi mesi dopo il concerto all'età di 73 anni.

Il film-concerto, Mick Fleetwood & Friends Celebrate The Music of Peter Green and The Early Years of Fleetwood Mac, sarà trasmesso in streaming il prossimo 24 aprile e distribuito in formato fisico il 30.