Dave Grohl: "Gli AC/DC mi hanno cambiato la vita. Li incontrai per la prima volta grazie a Paul McCartney che li imbucò a cena"

La vita delle rockstar è fatta di incontri incredibili, soprattutto quella di Dave Grohl, il personaggio più amichevole ed amato del rock.

In un’intervista video rilasciata in Danimarca in cui ha parlato di quando ha incontrato i suoi artisti preferiti, Dave Grohl ha raccontato una serata speciale ai Grammy Awards: «C’era anche Paul McCartney che oltre ad essere un mio eroe è anche un amico e dopo l’evento mi ha detto: “Che fate? Posso venire a cena con voi?”. Poi mentre tornava in hotel ha incontrato gli AC/DC, mi ha richiamato e mi ha detto: “Ti dispiace se vengono anche gli AC/DC?”»

Dave Grohl ha conosciuto così una band che rappresenta qualcosa di più di una fonte di ispirazione: «Quando avevo 11 anni, ancora prima di scoprire il punk rock, ho visto il film concerto degli AC/DC Let There Be Rock. È stata la prima volta che ho sentito una musica e ho visto una performance che mi ha fatto venire voglia di spaccare tutto».

La cena con Malcolm e Angus Young (senza dimenticare Paul McCartney) è rimasta nella memoria di Dave Grohl come: «Una delle notti più belle di tutta la mia vita». Gli AC/DC invece sono sempre stati un punto di riferimento per la sua carriera: «Ancora oggi quando penso a come deve essere un concerto dei Foo Fighters penso a Let There Be Rock» ha raccontato. Quando Malcom Young è scomparso nel novembre del 2017, Dave gli ha reso omaggio ricordando in ogni dettaglio quel momento in cui li ha scoperti: «37 anni fa, un venerdì sera io e il mio amico Larry Hinkle siamo andati a vedere un film all’Uptown Theater di Washington D.C. Era il 1980, io avevo 11 anni, il film era Let There Be Rock e mi ha cambiato la vita». Registrato durante il concerto degli AC/DC al Pavillion di Parigi il 9 dicembre 1979 con Bon Scott alla voce, secondo Dave Grohl Let There Be Rock rappresenta in tredici canzoni: «Tutto quello che il rock dovrebbe essere: sfrenato, rumoroso, sudato. Una performance inarrestabile fatta da una band perfetta. È stata la prima volta che ho perso il controllo con la musica. Ho pensato che volevo fare parte di una band. Ma non volevo suonare la chitarra, volevo sfasciarla».