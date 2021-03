Brian Johnson degli AC/DC pubblica in streaming le sue trasmissioni TV. Guarda la puntata integrale con Dave Grohl

Bran Johnson, la leggendaria voce degli AC/DC, è anche un grandissimo storyteller. Appassionato di motori, musica e storia il frontman della band da anni conduce una trasmissione televisiva chiamata A Life On The Road, in cui si diverte a raccontare la vita delle grandi personalità (e band) che hanno fatto la storia del nostro genere musicale preferito: il rock.

Da Robert Plant dei Led Zeppelin a Nick Mason dei Pink Floyd fino a Joe Elliott dei Def Leppard, Roger Daltrey dei The Who e Lars Ulrich dei Metallica, la trasmissione di Brian Johnson racconta i segreti e le vite di questi grandi musicisti che spesso hanno iniziato la loro carriera proprio dalla strada, seguendo un sogno assieme agli amici coetanei di un tempo. Ovviamente la voce degli AC/DC cerca di raccontare al meglio e di incastrare il più possibile la sua passione per i motori cercando un collegamento sincero ed empatico con ogni personaggio (e amico) intervistato.

In occasione dell'apertura di questo canale YouTube Brian Johnson, oltre ad una puntata con il meglio della trasmissione, ha pubblicato l'episodio integrale con protagonista Dave Grohl dei Foo Fighters. Due generazioni a confronto che si rispettano e stimano in ogni scelta. Partendo dal racconto della vita nei tour bus Brian Johnson ci porta a scoprire lo studio di Dave alle porte di Los Angeles attraverso un punto di vista inedito, e sicuramente più umano, rispetto a quanto visto nei vari pomposi documentari e film dedicati. Un punto di vista che rende la figura di Dave Grohl e dei Foo Fighters ancor più vicina alle tante esperienze musicali che ogni band si trova ad affrontare quotidianamente in sala prove.

Per vedere la puntata integrale dedicata a Dave Grohl e ai Foo Fighters clicca play sul player in cima a questa pagina, altrimenti guarda di seguito l'episodio dedicato al meglio della trasmissione con protagonisti Robert Plant, Roger Daltrey, Joe Elliott, Nick Mason e Lars Ulrich: