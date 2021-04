Dave Grohl annuncia il suo primo libro, The Storyteller: Tales Of Life And Music. Guarda il video

Dave Grohl ha annunciato l'uscita del suo primo libro, The Storyteller: Tales Of Life And Music.

Una raccolta di storie, racconti e aneddoti di vita vissuta partendo dalla sua adolescenza a Washington D.C. fino al giro del mondo dietro ad un microfono. Il libro del leader dei Foo Fighters uscirà il prossimo 5 ottobre ed è possibile pre-ordinarlo a questo link

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dave Grohl (@davestruestories)

"Una raccolta di ricordi di una vita vissuta intensamente. Dai primi giorni in cui sono cresciuto nella periferia di Washington, DC, fino a quando ho iniziato a percorrere la mi strada all'età di 18 anni, con tutta la musica che ne seguita. Ora posso condividere queste avventure con il mondo, da come si vede e si sente stando dietro ad un microfono. Alzate il volume!"

Guarda il video con la presentazione in podcast del libro da parte di Dave Grohl nel player in alto