AC/DC, Angus Young: "ho scritto il testo di Highway To Hell seduto in bagno in cinque minuti"

Angus Young ha raccontato di aver scritto Highway to Hell, il singolo che ha lanciato la carriera degli AC/DC nel 1979 portandoli in classifica in America mentre era in bagno.

Non è la prima vota che succede nella storia del rock: più o meno un anno dopo Freddie Mercury dichiara di aver scritto Crazy Little Thing Called Love dei Queen nella vasca da bagno della sua suite in un hotel di Monaco. Angus Young, intervistato da Zane Lowe per il suo programma radiofonico Essentials Radio, ha invece svelato un dettaglio meno lussuoso: «Ero proprio seduto sul water, più o meno».

In quel momento gli AC/DC sono di fatto ancora una band underground, hanno fatto cinque album e diversi tour in Australia e in Europa, sono arrivati in America nel 1977 e si sono guadagnati un pubblico con i concerti, il volume, la velocità dei riff e assoli di Angus Young e la presenza scenica del cantante Bon Scott.

La loro etichetta vuole un suono più radiofonico per lanciarli nel mercato americano, cerca un nuovo produttore (per i primi album gli AC/DC hanno lavorato con uno dei fratelli di Malcolm e Angus, George Young e con Harry Wanda) e prenota una session ai Criteria Studios di Miami con Robert “Mutt” Lang.

«Eravamo a Miami da due settimane ma le cose non andavano bene, eravamo in ritardo» ha raccontato Angus Young, «Poi un giorno ho avuto un’idea». Angus suona il riff iniziale di Highway to Hell e dice a suo fratello Malcolm: «Vorrei che la batteria entrasse esattamente in questo punto». Malcolm si siede dietro alla batteria e dice: «Ok, quando sei pronto batti il piede e io entro». Nasce così un pezzo tra i più esplosivi nella storia del rock. «Mancava solo il testo, così ho detto a Malcolm di darmi cinque minuti e sono andato in bagno. Quando sono tornato avevo in mente le parole da cantare sopra agli accordi, Highway to Hell. Malcolm ha suggerito di allungare un po’ il cantato per arrivare fino al ritornello e poi ha detto: ok, così dovrebbe funzionare».

Ha funzionato: lanciato da questo singolo, l’album Highway to Hell vende sette milioni di copie in America e arriva al numero quattro in classifica in Inghilterra.