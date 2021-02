Guns N' Roses, la vera storia di November Rain: dalla bozza con gli L.A. Guns alla versione di 18 minuti del 1987

Con i suoi otto minuti e cinquantasette secondi, November Rain dei Guns N’ Roses è una delle canzoni più lunghe mai arrivate nella top ten americana e il pezzo simbolo dell’ambizione della band durante le registrazioni degli album gemelli con cui dominano le classifiche nel settembre 1991, Use Your Illusion I e II.

La ballad definitiva di Axl Rose ha in realtà una storia lunga: Tracii Guns degli L.A. Guns (una delle prime band di Axl) ha raccontato che ha iniziato a scriverla nel 1983, mentre Slash ha scritto nella sua biografia che durante le session dell’album di esordio dei Guns N’ Roses Appetite for Destruction del 1987, la band ne ha registrata una versione lunga addirittura 18 minuti. Slash ha anche svelato che l’epico assolo, che arriva dopo sette minuti e nove secondi nella versione finale di November Rain uscita come terzo singolo dall’album Use Your Illusion I il 18 febbraio 1992, è esattamente lo stesso che ha improvvisato quando l’ha ascoltata per la prima volta. Esiste anche una versione acustica lunga circa cinque minuti registrata negli studi Sound City di Los Angeles e provata anche dal vivo nel 1986, con una chitarra arpeggiata e il pianoforte in primo piano.

Quando i Guns N’ Roses entrano in studio a Hollywood con il produttore Mike Clink, Axl vuole lasciare il segno con un brano sorprendente, inserisce un arrangiamento di archi, rende ancora più travolgente l’intermezzo che precede l’assolo di Slash e fa una delle performance più intense della sua carriera.

Dalla sua visione nasce un singolo che arriva al n.3 in classifica in America e al n.4 in Inghilterra, il più grande successo della band dai tempi di Sweet Child O’Mine. Perché come ha detto una volta Slash: “I Guns N' Roses erano una band che poteva sfasciarsi da un secondo all’altro. E questo rendeva le cose molto più eccitanti”.