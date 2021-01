The Beatles, il cartello stradale originale di Abbey Road sarà venduto all'asta. Ecco quando

I segnali stradali dell'iconica Abbey Road e di altri importanti luoghi del centro di Londra saranno battuti all'asta dal Westminster Council. Abbey Road è diventata famosa in tutto il mondo come la strada dello studio di registrazione dei Beatles, soprattutto dopo che hanno registrato il loro album del 1969.

La copertina dell'album ritraeva i Fab Four mentre attraversavano le strisce pedonali della strada, diventando uno dei più famosi (e imitati) scatti della storia del XX secolo. Quello di Abbey Road è solo uno degli oltre 200 segnali stradali che saranno venduti, inclusi Pimlico Road, Westbourne Park Road, Belgrave Place e Bateman Street a Soho.

Il Westminster Council ha rivelato che alcuni dei cartelli presentano degli errori di battitura e non sono mai stati utilizzati, come ad esempio quello di "Dutchess Street" destinato a Duchess Street a Marylebone.

La vendita di questi cartelli stradali, e su tutti quello di Abbey Road, potrebbe fruttare decine di migliaia di sterline per il consiglio. Secondo una stima della casa d'aste Catherine Southon Auctioneers and Valuers, il cartello stradale di Abbey Road potrebbe essere venduto fino a circa 2.000 sterline, dando ai londinesi "un'opportunità unica" di possedere un pezzo di storia della capitale.

Il consigliere Melvyn Caplan, vice capo del consiglio, ha dichiarato: “Westminster è la patria di alcune delle vie e dei codici postali più iconici del mondo, e questa raccolta include anche la storica Abbey Road. Si tratta di cartelli originali che sono stati per le strade di Londra negli ultimi anni, attraversando momenti storici e rappresentano delle pietre miliari per la cultura. Tutti i soldi raccolti attraverso l'asta saranno reinvestiti in servizi per la cittadinanza".

L'asta durerà due settimane e si svolgerà tra il 17 febbraio e il 3 marzo online su QUESTO SITO