Eddie Van Halen, il tributo con la cover di Eruption a tema Star Wars. Guarda il video

La musica di Eddie Van Halen celebrata come una delle più alte forme d'arte anche in una galassia lontana lontana...

È con questo spirito che uno youtuber ha deciso di dedicare un bellissimo e geniale tributo al grande chitarrista nel giorno in cui avrebbe compiuto 66 anni.

Si chiama Thomas J. Yagodinski e ha deciso di reinterpretare il video di Eruption, il bellissimo assolo di Eddie Van Halen del 1978, utilizzando la tecnica dello stop-motion e dando vita sullo schermo ad un chitarrista decisamente particolare: un Jawa. Questo personaggio è stato introdotto nella galassia di Star Wars da George Lucas nel 1977 all'interno del primo film della saga Star Wars: A New Hope.

Il Java, con tanto di mini chitarra Frankenstrat, introduce a modo suo con queste parole la genialità di Eddie Van Halen: "Edward Lodewijk Van Halen era un virtuoso, un innovatore, una leggenda intergalattica... Esistono voci sulla sua origine in questa galassia..."

Guarda il video di Eruption in tributo a Eddie Van Halen a tema Star Wars:

Lo youtuber ha spiegato così i motivi vhe l'hanno spinto a realizzare un video così particolare dedicato al grande chitarrista: “Con A Jawa Plays Eruption: A Tribute to Edward Van Halen ho voluto trovare un modo estremamente divertente per rendere omaggio a una leggenda musicale, cercando di sfidare anche me stesso a ricreare l'incredibile assolo di Eddie, fotogramma per fotogramma tramite l'animazione in stop motion. È perfetto? Certo che no, è impossibile e niente lo è mai. Il Jawa in questione è una marionetta che ho fabbricato io stesso e la chitarra e la Mini Guitar (#EVH-004) è in scala 1: 4. Spero che vi divertiate a guardarlo esattamente come mi sono divertito io a crearlo".