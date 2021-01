I Nickelback continuano a prendersi in giro, "Rockstar" diventa un canto tradizionale dei marinai. Guarda i video

È sicuramente un momento d'oro per tutti i fan dei Nickelback. Dopo l'autoironia dimostrata dalla band di Chad Kroeger mettendoci la "faccia" nella parodia di Photograph, il gruppo canadese ha alzato ulteriormente l'asticella sconvolgendo e reinterpretando una delle loro più famose canzoni di sempre, Rockstar.

Assieme ad un collettivo di musicisti chiamato Lottery Winners, la band ha deciso di trasformare il brano in un canto tradizionale da marinai (sea shanty), registrando una versione di circa 40 secondi e pubblicandola su Tik Tok.

Se contiamo solo le persone raggiunte dal video pubblicato sul social cinese il brano ha fatto in pochissimi giorni il giro della rete arrivando a superare il milione di visualizzazioni. Oltre alla voce, e all'ironia, i Nickelback hanno deciso di metterci la faccia, comparendo nel video vestiti da marinai con "Capitano" Chad Kroeger a dirigere il tutto dalla prua di un'imbarcazione.

Guarda il video

Thanks to our new friends The @LotteryWinners for letting us join them on a new take of Rockstarrrr. Follow us on TikTok: https://t.co/ktf1aXU4km #SeaShanty pic.twitter.com/UmNpMSGOw3