Il pappagallo che canta i Led Zeppelin, Beatles, Guns N' Roses e Bon Jovi! Guarda il video

Uno degli ultimi più bei regali offerti dal mondo del web è senza alcun dubbio Tico, un pappagallo che ama accompagnare con la sua "voce" il suo proprietario mentre suona grandi classici del rock con la chitarra.

Il pappagallo appartiene al chitarrista Frank Maglio e sul suo canale YouTube ha pubblicato alcune versioni "speciali" di grandi classici del rock come Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, Here Comes the Sun dei The Beatles, Unchained dei Van Halen, Patience dei Guns N' Roses e Wanted Dead or Alive dei Bon Jovi. Tico non canta esattamente le parole contenute nei testi delle canzoni ma accompagna il suo padrone con delle melodie perfettamente armonizzate con il tema delle canzoni.

Qualche mese fa, Frank Maglio e il suo fidato Tico, ospiti in TV al Kelly Clarkson Show, ha raccontato di come ha scoperto solo l'anno scorso delle doti canore del suo fidato pappagallo: "Un giorno stavo suonando la chitarra, durante la seconda settimana di lockdown e Tico ha iniziato a urlare come se volesse attenzione, quindi invece di gettare la spugna, ho afferrato la mia chitarra e mi sono seduto vicino a lui, iniziando a suonare, e ho pensato 'Penso che stia cantando'". La moglie di Frank ha deciso di registrare le performance dell'improbabile duo caricando i video su Facebook dove la reazione della gente è stata così positiva da raccogliere da allora più di 358.000 visualizzazioni.

Led Zeppelin - Stairway To Heaven

Guns N' Roses - Patience

Bon Jovi - Wanted Dead Or Alive

The Beatles - Here Comes The Sun

Van Halen - Unchained