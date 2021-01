La storia di quando Quentin Tarantino fece una rissa con un attore sul set del film Le iene!

Quentin Tarantino, in una intervista al The Guardian, ha raccontato l’aneddoto di quando un attore lo ha spinto a fare una bella rissa nel bel mezzo delle riprese del film Le iene. Nello speciifico all'interno di un cast di assolute star c'era anche Lawrence Tierney, nella parte del gangster Joe Cabot.



"Tierney era ormai un pazzo totale, aveva solo bisogno di essere sedato. Avevamo deciso di girare prima le sue scene, quindi la mia prima settimana da regista è stata quella in cui ho diretto uno squilibrato" ha raccontato il regista - "Nel giro di una settimana la situazione con Tierney è diventata fuori controllo. Alla fine della settimana tutti sul set lo odiavano, non solo io. E negli ultimi venti minuti, abbiamo fatto a pugni. L'ho licenziato e tutta la troupe si è lasciata andare ad un applauso", ha aggiunto il regista.

Purtroppo i guai di Tierney non finirono con il suo licenziamento. Andò a casa e sparò un colpo di fucile a suo nipote, guadagnandosi qualche giorno di prigione che però non fu sufficiente a cambiarlo. L'anno successivo, fu licenziato dal set della sitcom Seinfeld, anche per aver terrorizzato i suoi colleghi.

L’attore è morto nel 2002, all'età di 82 anni, di polmonite, lasciando dietro di sé ruoli di personaggi imprevedibili, a volte di criminali violenti.