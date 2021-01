La storia della 'guerra' di insulti fra Morrissey e Robert Smith dei Cure

Risale agli anni Ottanta l'inizio della guerra di insulti fra Morrissey, ex frontman degli Smiths, e Robert Smith dei Cure. Nel 1984, a Morrissey fu chiesto da Elissa Van Poznack di The Face: "Se ti metto in una stanza con Robert Smith e Mark E. Smith (frontman dei The Fall) ed una Smith and Wesson carica, chi si beccherà la pallottola per primo?”. Moz, non perdendo l'occasione di fare ironia, rispose: "Li metterei in fila in modo che con un solo proiettile possa colpire entrambi contemporaneamente... Robert Smith è un piagnucolone. È piuttosto curioso che abbia iniziato a portare perline all'emergere degli Smiths e che sia stato fotografato con dei fiori. Mi aspetto che sia un sostenitore di quello che facciamo, ma non mi sono mai piaciuti i Cure e nemmeno “The Caterpillar” (singolo della band del 1984, ndr).

Da allora i due cantanti si scambiano offese. Tra le migliori fatte da Robert Smith, ci sono quelle del 1997 rilasciate a Rolling Stone: "Preferisco di gran lunga i nostri fan piuttosto che i suoi: i nostri sono generalmente silenziosi, amichevoli e per nulla pretenziosi. Nonostante quello che i media tradizionali vorrebbero far credere, siamo una band molto genuina. Penso che i fan di Morrissey riflettono quello che lui è come individuo e il modo in cui si propone, allora... uh... mi fermo qui".

Sembrerebbe che Morrissey da allora abbia chiesto scusa a Robert Smith, anche se tuttavia la sua battuta sullo sparargli pare fosse dovuta a precedenti commenti del cantante dei Cure non proprio bonari nei suoi confronti: "Non mi è mai piaciuto Morrissey e ancora non mi piace. Trovo esilarante le cose che ho sentito su di lui, com'è veramente, rispetto al suo personaggio pubblico. È un tale attore!”.