The Smiths, Morrissey ha visto e approvato il film ispirato allo scioglimento della band! Guarda il trailer

Morrissey ha detto sì. Il fondatore dei The Smiths ha dato la sua approvazione a Sholifters of The World, il film statunitense liberamente ispirato alla storia della band leggendaria.

Siamo nel 1987, gli Smiths si sono appena sciolti. Un gruppo di fan, a Denver, non se ne fa una ragione, tanto che uno di loro decide di tenere in ostaggio il DJ di una radio locale, per fargli suonare, in onda, solo canzoni della band di Panic.

Il film, già dall’uscita del trailer, ha suscitato parecchie polemiche, sia dai fan più accaniti del gruppo che da svariati critici cinematografici.

“Ma cosa diamine è?” “Non è il film che i fan degli Smith avrebbero voluto”, sono solo un paio fra i molteplici commenti apparsi online nelle ultime settimane. “Beh, mettiamola così – ha dichiarato il critico cinematografico Mark Kermode - "Shoplifters of the World è ESATTAMENTE il film che Morrissey si merita”. Certamente non in senso positivo, secondo il detrattore.

Ma il cantante, come sempre controcorrente, sembra invece essersi goduto la pellicola, anche piuttosto intensamente. Morrissey ha dichiarato, a MorrisseyCentral.com: “Ho riso, ho pianto, mi sono mangiato la mia stessa testa. Il passato degli Smiths suona ancora come le frustrazioni di oggi e come le liberazioni del domani”.

Shoplifters of the World è interpretato da Joe Manganiello, Ellar Coltrane, Helena Howard ed Elena Kampouris. È stato scritto e diretto da Stephen Kijak e contiene 20 tracce dal catalogo della band.

Negli Stati Uniti è stato rilasciato lo scorso 26 marzo.