Queen, Brian May e Roger Taylor a Capodanno hanno partecipato a uno show televisivo giapponese. Guarda il video

Brian May e Roger Taylor a Capodanno si sono esibiti durante il più importante show televisivo giapponese intitolato Kohaku Uta Gassen. I due musicisti dei Queen hanno interpretato il brano Endless Rain insieme a Yoshiki, membro dei X Japan.

La canzone scelta per la performance è tratta dall’omonimo EP del 1989 del gruppo del Sol Levante: si tratta di una ballad suonata al piano ma May e Taylor hanno contribuito per creare una nuova versione per l’occasione, alla quale ha partecipato anche la soprano Sarah Brightman, nota per avere un repertorio che spazia tra i generi e che comprende anche il rock.

A causa della pandemia, il chitarrista e il batterista hanno suonato da remoto, collegandosi online in diretta dalle loro case in Gran Bretagna, mentre il musicista giapponese si trovava a Los Angeles. “Questo è un progetto così bello – ha commentato Brian May – grande rispetto per Yoshiki! Auguro a tutti un buon anno nuovo!”.

“Un augurio di un nuovo anno bellissimo a tutti i nostri fan in Giappone”, ha aggiunto Roger Taylor. Il batterista, tra l’altro, conosce bene Yoshiki perché ha già lavorato insieme a lui in passato, nel 1994 per l’esattezza, per la canzone Foreign Sand che hanno composto insieme.

Da canto suo, l’artista nipponico si è detto felice per aver potuto collaborare di nuovo con i musicisti britannici: “Mi sento onorato e grato per essermi esibito con i Queen e Sara Brightman e tutte queste superstar giapponesi – ha detto Yoshiki – spero che riusciremo a dare coraggio a tutti attraverso la musica”.