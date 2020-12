Soundgarden, Vicky Cornell promette: “Il materiale inedito della band sarà pubblicato, vedrà la luce del giorno”

Lo scorso 11 dicembre è stato pubblicato a sorpresa un album di cover di Chris Cornell, intitolato No One Sings Like You Anymore, da un verso della celebre canzone dei Soundgarden, Black Hole Sun. I fan del grande artista scomparso nel 2017 si chiedono da tempo se, invece, il materiale inedito della band verrà mai reso disponibile, considerando anche la disputa legale che ha visto contrapposti i restanti componenti del gruppo con la vedova di Chris, Vicky Cornell.

A tal proposito, in una nuova intervista per USA Today, la donna ha rivelato che presto i brani inediti verranno pubblicati: “Tutta la musica di Chris, compresa quella dei Soundgarden – ha detto Vicky – vedrà la luce del giorno, perché non c’è nulla al mondo che mi conforta di più di condividere i doni che ci ha lasciato Chris, sentire la gente che pronuncia il suo nome e far sì che la sua musica sia diffusa. Lui continua a vivere in questo modo – ha sottolineato – l’eredità che ci ha lasciato continua a vivere. Questa è la cosa più importante per me, vedere le persone che continuano ad amarlo, a sentire la sua mancanza, a rispettarlo, e vedere quanto tutti desiderino che vengano pubblicati altri suoi brani. Per questi motivi, tutte queste canzoni usciranno presto”.

È lecito chiedersi i buoni propositi di Vicky Cornell riguardo la pubblicazione del materiale inedito dei Soundgarden non scateneranno una nuova guerra con i restanti componenti della band, per quanto riguarda la questione delle royalties. La speranza è che ciò non accada, che venga trovata una soluzione equa e che il ricordo di Chris Cornell non venga infangato con una battaglia legale tra le persone che gli erano più vicine.