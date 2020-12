KISS, Gene Simmons sullo show di Capodanno a Dubai: “Abbiamo speso 1 milione di dollari in fuochi d’artificio!”

I KISS sono famosi per i loro concerti spettacolari: lo show in programma per Capodanno a Dubai non deluderà le aspettative dei fan, almeno stando a quanto dichiarato da Gene Simmons in un’intervista per The National. Il bassista ha rivelato che non sarà solo il più grande spettacolo sulla Terra, ma anche il più sicuro: la leggendaria band si esibirà la sera del 31 dicembre nel parco del celebre hotel Atlantis – The Palm, di fronte a un pubblico ristretto. Il concerto, però, verrà trasmesso in live streaming e quindi i fan di tutto il mondo potranno vederlo.

I KISS atterreranno a Dubai insieme al loro staff composto da ben 400 persone per un concerto che i musicisti vogliano diventi anche “il più grande spettacolo pirotecnico di sempre”. Gene Simmons ha assicurato che la band porterà con sé talmente tanti fuochi d’artificio che i concerti del passato non saranno nulla in confronto, il che è tutto dire.

“Abbiamo speso circa 1 milione di dollari in fuochi d’artificio – ha detto – e le grandiose persone di Dubai ci aiuteranno a far sì che lo spettacolo sia sicuro per tutti coloro che saranno coinvolti. Abbiamo dottori reperibili a qualsiasi ora. Tutti quanti verranno sottoposti a tampone e lo show sarà davvero qualcosa di spettacolare. Consiglierei agli aerei che volano a bassa quota di non passare sopra il luogo del concerto, perché sarà uno spettacolo davvero grande, tanto quanto quello di Godzilla”.

Per il concerto di Capodanno dei KISS a Dubai, insomma, nulla sarà lasciato al caso: non appena atterrati, i musicisti resteranno in quarantena in hotel, ciascuno nella propria stanza, fino a prima dello show. “Arriveremo a bordo di un enorme jet che praticamente sarà trasformato in appartamenti privati – ha spiegato ancora Simmons – quindi ciascuno di noi se ne starà nella propria cabina, nella quale nessun altro potrà entrare. Il cibo ci verrà servito attraverso una porta, ma non vedremo neanche la mano di chi ce lo porterà. Ci apparirà davanti come per magia. Nessuno di noi, dunque, respirerà la stessa aria o cose del genere”.

Non appena arrivati a Dubai, sia i musicisti che il loro staff si sottoporranno al tampone e, in alcuni casi, anche al test sierologico per scongiurare la presenza di qualche positivo al Coronavirus. La band ha seguito la stessa procedura anche negli Stati Uniti, per le prove dello show. Secondo Paul Stanley, questa è la “nuova normalità” per la musica dal vivo e bisogna abituarsi: con questo grande show a Dubai i KISS vogliono anche fare scuola, per dimostrare a tutte le rock band del mondo che è ancora possibile fare concerti, anche durante la pandemia, purché vengano rispettati tutti i protocolli di sicurezza. Paul Stanley ha detto che l’industria dello spettacolo osserverà quanto accadrà a Dubai proprio per studiare un nuovo modo per organizzare eventi live. Sui social sono state già pubblicate le prime foto dei lavori per la costruzione del palco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KISS (@kissonline)

“Se tutti vogliono fare musica dal vivo nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza, non solo per gli artisti ma soprattutto per il pubblico – ha detto il cantante – allora possiamo davvero riuscire ad andare avanti. Tutto dipende dalla domanda: quanto ci tieni a garantire la sicurezza di tutti?”. I KISS, insomma, sono convinti che si possa ancora suonare di fronte ai fan, basta impegnarsi per farlo in sicurezza. Una volta che tutti i test saranno completati e che il palco sarà pronto, Stanley promette che la band regalerà a tutti uno show davvero memorabile, per rallegrare i fan di tutto il mondo e dire così addio a questo 2020 difficile per tutti. “Per fortuna – ha detto ancora il chitarrista – la maggior parte di noi è sopravvissuta a questo anno, adesso dobbiamo riprenderci e andare avanti. Questo è il momento per tirare fuori lo spirito di squadra e per ricordarci che non siamo da soli”.

È proprio per cercare di risollevare il morale dei fan che i KISS hanno deciso di realizzare anche dei fuochi d’artificio senza eguali: “Quando vedi uno spettacolo pirotecnico – ha detto Simmons – l’ultima cosa a cui pensi è ciò che tutto questo significa. Riguarda il godersi la vita e celebrarla. È proprio questo che intendiamo fare. Dimenticatevi il 2020, è stato una spina nel fianco per tutti quanti. Il 2021 sarà un anno migliore per tutti quanti sul pianeta Terra”. Chi intende dire addio a questo anno nefasto in compagnia dei KISS, può acquistare i biglietti per l’evento in streaming al prezzo di 39,99 dollari sul sito kiss2020goodbye.com. I biglietti per l’ingresso al concerto nel parco dell’hotel, invece, saranno disponibili esclusivamente per gli ospiti dell’Atlantis. Tutte le informazioni sui pacchetti disponibili sono pubblicate su atlantis.com/kiss2020.