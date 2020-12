Lenny Kravitz ha regalato una batteria personalizzata alla piccola Nandi Bushell! Guarda il video

Nandi Bushell è la nuova giovane stella emergente della musica inglese. Il suo talento, che è stato apprezzato già da molti rocker tra cui Dave Grohl, Ton Morello e i MUSE, le ha permesso di ottenere una notorietà decisamente inaspettata per una bambina di soli 10 anni.

Fama che le è valsa una sorpresa nella giornata di domenica, quando a casa le è stata recapitata una batteria Ludwig Legacy Mahofany personalizzata, la stessa con cui si è esibita insieme a Lenny Kravitz sul palco della O2 Arena di Londra nel giugno del 2019. A fargliela recapitare è stato proprio il plurivincitore dei Grammy Awards in persona, in collaborazione con il celebre batterista Nate Smith.

Nandi ha pubblicato una video reaction del regalo, in cui la si vede entrare in una stanza della sua abitazione scoprendo la batteria. Prima di iniziare a suonarla, però, la attende un video in cui Lenny Kravitz la incoraggia: “Non vedo l’ora di ascoltare le tue nuove sessioni. Continua a fare quello che stai facendo, mi piace guardare i tuoi progressi. Buone vacanze”, il messaggio del polistrumentista newyorkese. Nate Smith le ha invece consigliato di continuare a divertirsi suonando ogni strumento. Un messaggio subito recepito dalla giovanissima artista, che in passato ha sfidato niente meno che Dave Grohl in un contest con lo stesso strumento, che durante l’esibizione ha urlato tutta la sua gioia nel suonare una batteria “adorabile e incredibile”.