Paul McCartney annuncia l'uscita del nuovo disco "McCartney III"! Guarda il video

Paul McCartney ha annunciato l'uscita del suo ultimo album solista, McCartney III. È il seguito di Egypt Station del 2018, ma è anche il terzo di una trilogia di album omonimi che è iniziata con il suo album di debutto da solista McCartney nel 1970 e ripresa con McCartney II negli anni '80.

Il nuovo album uscirà il prossimo 11 dicembre.

Esattamente come i due capitoli precedenti McCartney III è stato registrato nel suo studio di casa, scritto, prodotto ed eseguito interamente da l'ex bassista dei Beatles. Il primo disco venne registrato a casa del rocker nel nord di Londra mentre i Beatles si stavano separando, e McCartney II nella sua fattoria scozzese dopo lo scioglimento degli Wings.

"Stavo vivendo il lockdown nella mia fattoria con la mia famiglia e andavo nel mio studio ogni giorno. Avevo alcune cose su cui avevo lavorato nel corso degli anni, ma a volte il tempo non bastava e le cose rimanevano a metà, quindi ho iniziato a pensare a quello che avevo in mano. Ogni giorno ho registrato con lo strumento su cui ho scritto la canzone e poi gradualmente ho iniziato a mettere insieme i pezzi, è stato molto divertente. Si trattava di fare musica per me stesso piuttosto che fare musica da inserire per forza in un disco. Quindi ho fatto solo cose che immaginavo di fare. Non avevo idea che sarebbe finito tutto in un nuovo album"

La tracklist non è stato ancora stata svelata, ma il comunicato stampa menziona due canzoni inserite nell'album: "Long Tailed Winter Bird" e "Winter Bird / When Winter Comes". Sono entrambe nuove versioni di brani inedito che McCartney ha realizzato con George Martin negli anni '90.

Proprio come l'uscita di McCartney del 1970, questo disco segna il ritorno alle origini di Paul sulla scia del più grande scioglimento di una band nella storia della musica, e il capolavoro d'avanguardia del 1980 "McCartney II" risorto dalle ceneri di Wings, "McCartney III" ritrova Paul da solo, trasformando circostanze inaspettate in un'istantanea personale di un artista senza tempo in un momento unico nella storia.

Guarda il video: