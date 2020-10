Pearl Jam, quella volta che Eddie Vedder andò a vivere in una sauna durante le registrazioni di Vs. Il racconto di Jeff Ament

Il 19 ottobre 1993 uscì nei negozi Vs. il secondo album in studio dei Pearl Jam, reduci dal successo nel 1991 con l’album d’esordio Ten.

La seconda opera dei Pearl Jam ebbe subito un grandissimo successo, tanto che ne vennero vendute 950.378 copie solo nei primi cinque giorni dall’uscita. Vs. è entrato nella storia del movimento grunge ed è tuttora uno degli album più amati dei Pearl Jam, per questo motivo è normale che ci sia una certa curiosità sui retroscena e gli aneddoti legati al processo di creazione di questo album.

Jeff Ament, il bassista della band, ne ha raccontato uno davvero curioso su Eddie Vedder.

Qualche anno fa, durante uno speciale per il 25° anniversario di Vs., il bassista ha raccontato che durante la fase di registrazione Eddie non ha voluto vivere con il resto della band, ma ha preferito invece improvvisare una sorta di campeggio nella sauna vicina alla casa: “Ricordo quando siamo arrivati [...] Ed non voleva stare in casa, quindi ha deciso di allestire una specie di campeggio fuori, nella sauna. C’era questa piccolissima sauna di legno nel giardino sul retro, aveva una panchina grande e lunga e penso ci abbia messo il suo sacco a pelo sopra. Spesso se ne andava, prendeva e partiva una giornata intera con il suo furgone, guidava fino all’oceano e scriveva canzoni”.

Non possiamo sapere in che modo la decisione di Eddie Vedder di “prendersi i suoi spazi” abbia influito sul processo creativo dietro a Vs. Quello che è certo, però, è che il risultato è stato un album che ha segnato la storia del grunge.