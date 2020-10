I Pearl Jam hanno pubblicato integralmente lo storico MTV Unplugged in streaming. Guardalo QUI

Negli scorsi mesi i Pearl Jam hanno annunciato varie riedizioni del loro leggendario concerto registrato per il programma MTV Unplugged. Dopo la ristampa in vinile, della versione CD, e della pubblicazione del concerto sulle principali piattaforme di streaming online, la band ha pubblicato a sorpresa su YouTube il video ufficiale della performance completa registrata il 16 marzo 1992.

Nel corso degli anni molti fan hanno caricato sui loro canali diversi spezzoni "pirata" della performance e forse erano gli unici video che ci permettevano di ricordare quella storica performance. Fino a questo momento perché Pearl Jam hanno pubblicato l'intera performance di 36 minuti in formato full HD.

L'MTV Unplugged dei Pearl Jam contiene le versioni acustice di alcuni storici brani dal loro album di debutto Ten, tra cui "Alive", "Jeremy" e "Even Flow", oltre al brano "State of Love and Trust" estratto dalla colonna sonora del film Singles di Cameron Crowe del 1992 (in cui comparivano tra gli altri molti musicisti di Seattle, tra cui Chris Cornell, Layne Staley e lo stesso Eddie Vedder).

TRACKLIST:

1. "Oceans"

2. "State of Love and Trust"

3. "Alive"

4. "Black"

5. "Jeremy"

6. "Even Flow"

7. "Porch"