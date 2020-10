È una delle canzoni più memorabili e iconiche dei Pearl Jam. Riconoscibile fin dalla prima nota Black è stata in grado negli anni di far sognare e riflettere milioni di fan della band di Seattle in tutto il mondo. Eseguita dal gruppo e in veste solista da Eddie Vedder sui palchi più importanti, anche la figlia di Chris Cornell, Tony, l'ha reinterpretata in ricordo del padre.

Ma avete mai ascoltato la canzone interpretata da Eddie Veddr solo con la sua traccia vocale?