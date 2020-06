Simpson: le cose che hanno predetto e che NON si sono ancora realizzate

A cosa potrebbe mai servire Nostradamus quando nel 2020 abbiamo i Simpson? La famosissima serie animata creata dal geniale Matt Groening negli anni ha in qualche modo "anticipato" in maniera accurata alcuni eventi storici, politici e ambientali che puntualmente si sono realizzati. Magari alcune volte in modalità leggermente differente, altre volte invece spiazzando tutti per l'accuratezza della previsione e dei personaggi coinvolti.

Sono ancora molte le "previsioni" che la famiglia gialla d'America avrebbe snocciolato nel corso dei 31 anni di storia, ecco alcune di quelle che non si sono ancora realizzare ma che potrebbero benissimo verficarsi:

LE MACCHINE VOLANTI "HOOVER CAR"

In un episodio del 2005, il professor Frink ha inventato una macchina che ha permesso a Bart e Lisa di vedere come sarebbe stato il loro futuro nel 2013. Marge ha lasciato Homer perché ha investito i suoi risparmi in una casa sottomarina e ha speso tutto ciò che aveva in una macchina volante, o hoover car. Nel 2017, Renault ha creato una concept car dall'aspetto futuristico chiamata "Float" che può muoversi in qualsiasi direzione senza utilizzare lo sterzo. La stessa tecnologia viene utilizzata nella progettazione dei treni Hyperloop di Tesla.

IL CIBO IN REALTÀ VIRTUALE

In questo episodio i Simpson si trovano nel 2030. Homer e Marge, con tanto di occhiali VR e tubi di alimentazione, sono intenti a gustarsi budino, cioccolato e vari dolciumi tramite la realtà virtuale. Anche se può sembrare veramente fantascienza la società Royal Caribbean sta cercando di offrire ai propri ospiti in crociera un'esperienza di ristorazione in "realtà virtuale". Gli scienziati che studiano alimentazione alla Cornell University hanno scoperto che il formaggio consumato in una piacevole ambientazione VR avrebbe un sapore "migliore".

LA COLONIZZAZIONE DI MARTE

In questo episodio dei Simpson Lisa si offre volontaria per un futuro viaggio di sola andata su Marte. Sperando di stemperare l'entusiasmo della ragazzina l'intera famiglia si iscrive al programma di colonizzazione del pianeta rosso. Nell'episodio la famiglia Simpson si trova all'interno di un modulo abitativo dotato di quasi tutti i comfort e la tecnologia per l'autosussistenza. La colonizzazione di Marte è ancora una grande utopia per tutta la scienza e l'umanità ma il programma spaziale SpaceX, creato dal genio filantropo Elon Musk, sta attualmente sviluppando voli cargo da inviare sul pianeta rosso già nel 2022.

L'EMAIL OLOGRAFICA



FOX

Durante un episodio dei Simpson ambientato nel futuro Bart, diventato un musicista di strada, viene ingaggiato per un nuovo concerto da Nelson attraverso una mail olografica. Gli ologrammi HD3, una teca olografica a tre lati, sono già disponibili per l'utilizzo nei negozi e sono stati installati in oltre 500 negozi Best Buy. Non siamo ancora vicini all'utilizzo per lo scambio di messaggi personali, ma se dovesse accadere non sarà certo un utilizzo economico o sostenibile della tecnologia.

IL PRIMO PRESIDENTE IMMIGRATO

All'interno di "Simpson - Il Film" il presidente degli Stati Uniti che ordinò di erigere una cupola gigante su Springfield dopo il disastro ecologico causato da Homer era Arnold Schwarzenegger. L'ex governatore della California ha una certa esperienza in politica, ma la Costituzione americana afferma che “Nessuna persona, tranne un cittadino nato sul suolo degli Stati Uniti, o un cittadino degli Stati Uniti al momento dell'adozione della presente Costituzione, è ammissibile al ruolo di Presidente". Ma mai dire mai...

IVANKA TRUMP CORRE ALLA PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI NEL 2028

In un episodio di Halloween del 2016 Homer Simpson ha appeso sui suoi vestiti una spilla con scritto "Ivanka 2028", a suggerire che la figlia dell'attuale Presidente degli Stati Uniti potrebbe correre alla massima carica del paese.

I ROBOT SOSTITUISCONO I LAVORATORI NELLE FABBRICHE

In un episodio andato in onda nel 2012 i Simpson avrebbero predetto la sostituzione dei lavoratori con automi e robot senzienti.

IL BIG BEN DIVENTA DIGITALE

In un episodio del 1995 intitolato "Il Matrimonio di Lisa", la giovane Simpson si trasferisce in Inghilterra, innamorandosene follemente. In alcuni frame, ripresi poi in un episodio del 2012, si può intravedere l'iconico Big Ben di Londra con uno schermo digitale al posto del classico e precisissimo meccanismo. Attualmente la torre dell'orologio di Londra è ferma e non ricomincerà a battere le ore fino al 2021. Ma il fatto che possa diventare completamente digitale è alquanto remota.