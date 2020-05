Le rock star e le rock band ospitate nei Simpson! Scoprile tutte

Il mondo del rock e l'attitudine rocker di Homer sono tra le colonne portanti dell'atmosfera contenuta dei Simpson, la leggendaria serie animata creata dal genio di Matt Groening nel 1989.

Per le rock star e le rock band mondiali arrivare ad essere chiamati dalla casa di produzione per fare un cameo nella sitcom significa arrivare al punto di esprimere la fatidica frase "ce l'hai fatta davvero". Molte band e frontman hanno capito di aver raggiunto lo status di icona culturale sicuramente anche grazie alla famiglia Simpson.

Il primo che venne ospitato fu Ringo Starr durante la seconda stagione dello show nel 1990 e gli ultimi (in ordine cronologico) sono i Weezer di Rivers Cuomo che hanno suonato la sigla della serie nell'ultima stagione.

Ripercorriamo i momenti rock più belli della storia dei simpson attraverso le band che sono state ospitate:

Smashing Pumpkins

Stagione 7, Episodio 24: “Homerpalooza”

Metallica

Stagione 18, Episodio 1: “The Mook, The Chef, The Wife and Her Homer”

Kid Rock

Stagione 11, Episodio 19: “Kill the Alligator and Run”

Aerosmith

Stagione 3, Episodio 10: “Flaming Moe’s”

Spinal Tap

Stagione 3, Episodio 22: “The Otto Show”

Blink-182

Stagione 14, Episodio 11: “Barting Over”

Ramones

Stagione 5, Episodio 4: “Rosebud”

Judas Priest

Stagione 25, Episodio 9: “Steal This Episode”

Elton John

Stagione 10, Episodio 14: “I’m With Cupid”

Green Day

The Simpsons Movie

Lenny Kravitz

Stagione 14, Episodio 2: “How I Spent My Strummer Vacation”

The White Stripes

Stagione 18, Episodio 2: “Jazzy & The Pussycats”

Paul and Linda McCartney

Stagione 7, Episodio 5: “Lisa the Vegetarian”

Red Hot Chili Peppers

Stagione 4, Episodio 22: “Krusty Gets Kancelled”

Tom Petty

Stagione 14, Episodio 2: “How I Spent My Strummer Vacation”

Weezer

Stagione 31, Episodio 21: “The Hateful Eight-Year-Olds”

U2

Stagione 9, Episodio 22: “Trash of the Titans”

The Who

Stagione 12, Episodio 12: “A Tale of Two Springfields”

The Rolling Stones

Stagione 14, Episodio 2: “How I Spent My Strummer Vacation”

Sting

Stagione 3, Episodio 13: “Radio Bart”

George Harrison

Stagione 5, Episodio 1: “Homer’s Barbershop Quartet”

Ringo Starr

Stagione 2, Episodio 18: “Brush With Greatness”