Lars Ulrich, dai Black Sabbath ai Motörhead: gli album preferiti di sempre del batterista dei Metallica

Lars Ulrich conta tantissimi artisti del mondo rock e metal tra le sue influenze musicali. Il batterista dei Metallica ha compilato una playlist per Rolling Stone nella quale ha indicato i suoi 15 album preferiti.

Dai Black Sabbath e i Deep Purple, fino ai Judas Priest e i Motörhead, nell’elenco ci sono davvero dei grandi esponenti della storia della musica. Ad esempio, Ulrich ha inserito anche il grande classico degli AC/DC del 1977, Let There Be Rock: “Questo è il loro disco più duro – ha dichiarato in merito – il disco più denso ed energetico”. A proposito di Overkill dei Motörhead, invece, il batterista ha detto: “Non ho mai sentito nulla del genere. Mi ha mandato fuori di testa, è un album così grezzo”.

Oltre ai grandi del passato, Lars Ulrich ha inserito nella sua playlist anche gli album di alcuni artisti suoi contemporanei, come Appetite For Destruction dei Guns N’ Roses, Dirt degli Alice In Chains o Toxicity dei System Of A Down. Di quest’ultimo disco ha detto: "È politico, folle, eccentrico, energetico e davvero incredibile dal punto di vista compositivo. È davvero ben fatto e ci ha ispirato molto in quello che poi abbiamo fatto anche noi”.

“The Battle Of Los Angeles è così dannatamente autentico – ha detto Ulrich in seguito, parlando dell’album dei Rage Against The Machine – non c’è alcun filtro. Sembra così istintivo, impulsivo e di pancia. Fino a quel momento, molti dischi hard rock erano molto più elaborati, compresi i nostri”. I gusti musicali di Lars Ulrich, insomma, spaziano nel mondo del rock e del metal, riconoscendo a molti suoi colleghi il merito di aver non solo apportato delle novità nel panorama musicale della loro epoca, ma anche di aver ispirato i Metallica durante la loro ormai lunghissima carriera.

Ecco la playlist completa di Lars Ulric:

AC/DC – Let There Be Rock, 1977.

Alice in Chains – Dirt, 1992.

Black Sabbath – Sabotage, 1975.

Blue Öyster Cult – On Your Feet or On Your Knees, 1975.

Deep Purple – Made in Japan, 1972.

Diamond Head – Lightning to the Nations, 1980.

Guns N’ Roses – Appetite for Destruction, 1987.

Iron Maiden – The Number of the Beast, 1982.

Judas Priest – Unleashed in the East, 1979.

Mercyful Fate – Melissa, 1983.

Motörhead – Overkill, 1979.

Rage Against the Machine – The Battle of Los Angeles, 1999.

System of a Down – Toxicity, 2001.

UFO – Strangers in the Night, 1979.

Warrior Soul – The Space Age Playboys, 1994.