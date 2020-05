Flea e John Frusciante conducono un programma radio: “Ecco i dischi che hanno influenzato il nostro modo di suonare”

A causa della pandemia, anche il tour dei Red Hot Chili Peppers è stato rinviato o cancellato e i fan dovranno dunque aspettare ancora prima di rivedere John Frusciante di nuovo sul palco con il gruppo. Nel frattempo, sabato scorso il chitarrista e Flea si sono calati nei panni di due dj per condurre un programma radiofonico di due ore su Dublab Radio.

“Metteremo alcuni dischi che ci hanno colpito e che hanno influenzato il modo in cui suoniamo i nostri strumenti”, ha scritto Flea sui social per presentare il programma che si intitola “Forming Records”.

“Vogliamo raccontarvi i dischi che ci hanno formato, quelli che ci hanno guidato, dandoci una direzione per suonare i nostri strumenti musicali – ha poi spiegato il bassista durante la diretta – Non si tratta solo dei dischi che ci piacciono ma anche di quelli che, quando li ascolti, ti fanno davvero prendere una certa direzione, una direzione nuova. Nel mio caso, ad esempio, si tratta di dischi che, dopo averli ascoltati per la prima volta, mi hanno fatto subito pensare ‘Voglio suonare anche io così'”.

Nella scaletta scelta da Flea e John Frusciante ci sono, ad esempio, Gang of Four, Buzzcocks, Devo, George Clinton, Talking Heads, David Bowie e Peter Gabriel. Su Spotify è stata anche condivisa la playlist completa scelta dai due musicisti.

La pandemia ha fermato non solo i concerti che avrebbero, tra le altre cose, celebrato il grande ritorno di Frusciante nella band, ma anche la lavorazione del nuovo album dei Red Hot Chili Peppers, che sono di recente tornati a comporre probabilmente anche insieme al chitarrista. La speranza dei fan è che la band possa tornare presto a lavoro.