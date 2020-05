Queen, Brian May: “Adoravo comporre con Freddie, trasformava qualunque cosa. Mi manca tutto questo”

In una scena tagliata dello show televisivo Rock & Roll Trip di Sammy Hagar, Brian May ha rivelato alcuni dettagli interessanti a proposito del suo rapporto con Freddie Mercury. Nello specifico, il chitarrista ha parlato della loro grande intesa a livello creativo; il discorso, però, è nato parlando del presente e dei suoi recenti progetti, come quello con Kerry Ellis e quello con le Kings Daughters.

“Mi piace suonare la chitarra e mi piacciono i brani strumentali – ha detto May – però per me una canzone riguarda il cantante in primis e la musica riguarda le canzoni, perché hai un messaggio da comunicare ed è proprio questo che fa il cantante. Tutto il resto è importante, ma non quanto la persona che trasmette quell’idea. Io adoravo comporre per Freddie – ha sottolineato – adoravo vederlo creare i suoi brani con noi. Se davi uno spunto a Freddie lui riusciva a trasformarlo in qualcos’altro, riusciva a portarlo al livello successivo. Mi manca tutto questo – ha concluso – però mi piace lavorare con Kerry e con questo gruppo di ragazze chiamate Kings Daughters”.

Nella stessa intervista, Brian May ha anche rivelato di aver registrato qualcosa “in gran segreto” insieme ad Adam Lambert: “Poi abbiamo pensato che fosse meglio non pubblicarlo – ha spiegato – pensiamo di non essere riusciti a creare la giusta atmosfera”.