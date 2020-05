Coronavirus, David Gilmour e le prove in cucina in quarantena con un pulcino in testa. Guarda il video

Durante le prove in casa dello show acustico in streaming assieme alla moglie Polly Samson, David Gilmour è stato ripreso mentre suonando la chitarra viene fatto oggetto di scherzo da parte di suo figlio Charlie.

Il leggendario chitarrista dei Pink Floyd l'ha presa con la sua classica ironia regalando un momento di divertimento e tenerezza a tutta la sua famiglia e a tutti i suoi fan collegati ad instagram.

Il video è stato caricato dalla moglie Polly che in questi giorni è protagonista su internet di alcuni spettacoli di musica e parole. Questi show sono stati riorganizzati in una veste casalinga a seguito delle disposizioni dovute all'emergenza coronavirus. Il chitarrista dei Pink Floyd ha così ricreato una sorta di palco (che richiama un bar greco) nella sua casa per permettere alla moglie di presentare il libro "A Theatre For Dreamers".

Guarda il video: