Tom Morello: "sono disgustato dal fatto che i giovani in questi giorni non si esercitino con la chitarra 8 ore al giorno!"

Durante una recente intervista per un magazine online americano, il chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello ha parlato dell'attuale stato del rock.

Uno dei suoi più grandi dispiaceri è il fatto che secondo lui ultimamente "l'assolo di chitarra stia morendo": "Sono disgustato dal fatto che molti giovani in questi giorni non siano disposti a sedersi ed esercitarsi con la chitarra elettrica per almeno otto ore al giorno. Stanno tutti cercando un percorso più semplice per diventare famosi. Basta dare un'occhiata alle prime 50 canzoni trasmesse in radio negli Stati Uniti, non ci sono assoli di chitarra! Vedo [il mio ultimo album solista] "The Atlas Underground" come una sorta di cavallo di Troia. Voglio che cambi, voglio una nuova generazione di bambini che abbiano il desiderio di imbracciare una chitarra".

Parlando dello stato della musica attuale Tom Morello ha cercato di fare chiarezza sullo stato di salute dei vari generi musicali: "È vero che l'hip-hop, il pop e l'R&B sono generi molto più popolari della musica rock al giorno d'oggi. Esisterà sempre una grande musica rock, ma non sarà più il genere dominante. I tempi cambiano e le tendenze vanno e vengono. Anche il metal continua ad esistere a discapito di altri generi che sono venuti dopo e se ne sono andati prima. Certo, il suo livello di popolarità non è al culmine in questo momento, ma questo è un motivo in più per quelli di noi, per credere in questo genere e per continuare a fare la musica che amiamo".